Castellana Grotte, anziana turista inglese si perde nelle campagne: ritrovata dai Vigili del Fuoco

Pubblicato:


CASTELLANA GROTTE - Momenti di paura ieri sera nelle campagne di Castellana Grotte, dove una coppia di anziani coniugi inglesi si è smarrita durante una passeggiata dopo cena.

I due si erano separati e il marito, non riuscendo più a ritrovare la moglie tra le stradine di campagna, ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Bari.

Dopo circa due ore di ricerche, intorno all’una di notte, la donna è stata individuata in un campo, in evidente stato di smarrimento e con difficoltà cognitive, ma in discrete condizioni di salute.

Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post