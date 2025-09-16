Santeramo in Colle, banda fa esplodere il bancomat delle Poste e fugge col bottino

SANTERAMO IN COLLE - Notte movimentata a Santeramo in Colle, dove una banda composta da quattro ladri ha fatto saltare in aria il bancomat dell’ufficio postale di via della Stazione.

Il boato ha svegliato i residenti della zona: uno di loro si è affacciato e ha ripreso la scena con il cellulare, immortalando i malviventi in fuga. Nelle immagini si vedono chiaramente i quattro ladri raggiungere l’auto dove un complice li attendeva per scappare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e acquisito i filmati. Non è ancora stato quantificato l’ammontare del bottino.