Lutto nel cinema, addio a Robert Redford





Lutto nel mondo del cinema: Robert Redford, una delle leggende di Hollywood, è scomparso all'età di 89 anni. La sua carriera ha attraversato decenni, lasciando un'impronta indelebile nel cinema con film di grande successo.





Tra i suoi films ricordiamo: "La mia Africa" (un film storico-romantico basato sulla vita di Karen Blixen); "Come eravamo" (un film drammatico-romantico sulla storia d'amore tra due giovani); "Butch Cassidy" (un film western-biografico sulla storia dei due fuorilegge Butch Cassidy e Sundance Kid); "Tutti gli uomini del presidente" (un film thriller politico basato sulla storia vera dello scandalo Watergate); "L'uomo che sussurrava ai cavalli" (un film drammatico-romantico sulla storia di un addestratore di cavalli); "Gente comune" (un film drammatico per il quale ha vinto l'Oscar come Migliore Regista nel 1981).





Tra i premi e i riconoscimenti ha avuto: Oscar come Migliore Regista per "Gente comune" (1981); Leone d'oro speciale al Festival di Venezia (2017) per il suo impatto sul cinema; Oscar alla carriera (2022).