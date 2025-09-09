Castellana Grotte, grande successo per la Festa del Cornetto e del Maritozzo

CASTELLANA GROTTE – La trentaduesima edizione della Festa del Cornetto e del Maritozzo, organizzata da Chantilly Pasticceria, ha conquistato i palati con dolci novità e grandi classici, confermandosi come un appuntamento imperdibile per gli amanti della pasticceria artigianale.

L’edizione 2025, svoltasi dal 6 all’8 settembre nella sede di largo Porta Grande, ha visto la partecipazione di numerosi visitatori, attratti da oltre trenta varianti di cornetti, maritozzi e brioche, comprese proposte vegane e senza lattosio. L’evento si è svolto in contemporanea con la Sagra del Pollo e del Coniglio e con la Fiera del Caroseno, contribuendo a un fine settimana all’insegna del gusto e della convivialità.

Tra le novità più apprezzate di quest’anno ci sono i due Pan Suisse (al biscotto cookies al cioccolato e con crema al mango) e la nuova brioche Nuvola, soffice e leggera, presentata nelle varianti Tiramisù, Buena e Dark, pensata per entrare stabilmente nel menu delle colazioni di Chantilly.

“Sono contentissimo di come è andata anche quest’anno, c'è stata un'ottima affluenza – ha commentato il pasticcere Piero Netti –. Le novità attraggono sempre molta gente, e siamo già al lavoro per proporre altre golosità nella prossima edizione”.

Chantilly Pasticceria, nata il 13 dicembre 1992 come piccola attività familiare fondata da Anna Maria Buongiorno, è oggi guidata dai figli Piero e Alessandro Netti e rappresenta un punto di riferimento per la pasticceria artigianale della zona. Tutte le informazioni su prodotti e iniziative sono disponibili sul sito chantillypasticceria.com e sulle pagine social dedicate.