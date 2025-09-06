Cerignola, tragico incidente sulla provinciale 77: muore un 29enne in Vespa

CERIGNOLA – Unha perso la vita nella serata di venerdì 5 settembre in unlungo la strada provinciale 77, nei pressi del casello autostradale di Cerignola.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo viaggiava in sella a una Vespa quando si è scontrato con una Bmw. L’impatto è stato violento e per il 29enne non c’è stato nulla da fare.

L’automobilista è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118, che lo ha trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di San Severo, incaricati di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.