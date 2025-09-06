Regionali Puglia, Decaro ufficializza la candidatura: “Io ci sono per la Puglia”

BISCEGLIE – Dal palco della Festa dell’Unità di Bisceglie,, eurodeputato del Partito Democratico ed ex sindaco di Bari, ha ufficializzato la propria candidatura alla

“Scusate, perché quello che è accaduto nelle ultime settimane non ve lo meritate. Non se lo merita la Puglia. Chiedo scusa, lo faccio io per tutti. Da oggi mi prendo questa responsabilità: assumo la guida di un progetto politico per la nostra terra e solo di questo parlerò, da ora in avanti”, ha dichiarato Decaro, accompagnando il suo discorso con un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Il candidato ha voluto ricordare anche l’amico Donato Metallo, prematuramente scomparso: “Se fosse qui mi avrebbe detto: Antò, mena! Eccomi, da oggi io ci sono per la Puglia. Per tutta la Puglia”.

A sostenerlo sul palco la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, che ha definito quella di Decaro “la candidatura più bella, forte e radicata che potessimo esprimere. Avremo una coalizione progressista unita e compatta, capace di battere la destra”. La leader Dem ha ringraziato il governatore uscente Michele Emiliano per i dieci anni di amministrazione: “Sono stati dieci anni di primavera pugliese, con risultati tangibili”.

In una nota congiunta, diversi dirigenti regionali e provinciali del PD hanno salutato la candidatura di Decaro come la “naturale evoluzione di un percorso vincente intrapreso dal centrosinistra negli ultimi vent’anni”.