Challenger Biella: Napolitano avanza, Fonio eliminato. Successi e delusioni anche nel doppio

FRANCESCO LOIACONO – Giornata intensa sulla terra battuta del Challenger di Biella, con il secondo turno che ha regalato gioie e amarezze per gli italiani in campo.

Nel singolare, Stefano Napolitano ha dominato il derby contro Federico Arnaboldi con un netto 6-2 6-0, conquistando l’accesso al terzo turno. Niente da fare invece per Giovanni Fonio, sconfitto dopo oltre due ore di battaglia dal ceco Zdenek Kolar con il punteggio di 4-6 7-6 6-1. Nel confronto tutto iberico, Pol Martin Tiffon ha avuto la meglio sul connazionale Alejandro Moro Canas per 7-5 6-2.

Anche nel doppio non sono mancate le emozioni. La coppia italiana formata da Gianluca Cadenasso e Filippo Romano ha superato in due set (6-3 7-6) i connazionali Enrico Dalla Valle e Giovanni Oradini, guadagnandosi il terzo turno. Avanzano anche il belga Buvaysar Gadamauri e l’olandese Jelle Sels, che hanno eliminato l’argentino Guido Andreozzi e il russo Daniil Golubev con un doppio 7-5 7-6.

Gli indiani Adil Kalyanpur e Parikshirt Somani hanno invece approfittato del ritiro forzato del serbo Stefan Popovic e dell’ucraino Volodymyr Uzhylovskyi, fermi nel secondo set sul 4-0 dopo che il primo si era chiuso al tie-break (7-6).

Amara eliminazione, infine, per Sandro Kopp e Alexander Weis, sconfitti dagli statunitensi Zachary Fuchs e Wally Thayne per 7-5 6-4.