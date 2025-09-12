Putignano, scuole pronte alla riapertura: manutenzioni concluse, trasporto e mensa in partenza

PUTIGNANO – A Putignano è tutto pronto per la ripartenza dell’anno scolastico. Le campanelle torneranno a suonare venerdì 12 e lunedì 15 settembre in tutti i plessi cittadini, dopo una serie di interventi di manutenzione e con novità sul fronte di trasporto e mensa scolastica.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha completato lavori richiesti da dirigenti scolastici e famiglie: alla scuola media Parini sono state sistemate tende frangisole e terrazzi, mentre nel plesso S. da Putignano sono stati sostituiti infissi e porte interne. Alla scuola Minzele di via Roma è stata realizzata la canalizzazione dell’atrio interno e messi in sicurezza i pannelli della palestra. Interventi anche alla Di Mizio, con riparazioni per infiltrazioni, pitturazioni, sostituzione dei vasi igienici e manutenzione del giardino.

Alle scuole dell’infanzia non sono mancati lavori di restyling: dal plesso Chiara Lubich con nuove pitturazioni e palizzate, alla Perrone-Karusio con bagni rinnovati, zanzariere, grate e terrazzi ripuliti. Alla San Nicola sono state installate pensiline anti-infiltrazioni. Infine, al liceo è stata effettuata la pulizia straordinaria del ponte di via Conversano, con dissuasori contro i piccioni.

Sul fronte dei servizi, la gara per il trasporto scolastico si è conclusa l’11 settembre e l’avvio è previsto per il 16, mentre la mensa partirà come di consueto dal mese di ottobre. Tutte le domande per il trasporto sono state accolte, mentre le iscrizioni alla mensa restano aperte presso l’Ufficio Pubblica Istruzione.

Dal 1° ottobre, inoltre, sarà introdotta la chiusura pedonale dei tratti antistanti le scuole Di Mizio e S. da Putignano negli orari di ingresso e uscita, iniziativa già sperimentata nel 2024 durante la Settimana Europea della Mobilità.

Sul fronte del diritto allo studio, resta attiva fino al 19 settembre la finestra per richiedere i rimborsi sui libri scolastici tramite la piattaforma regionale studioinpuglia.it, destinata alle famiglie con ISEE fino a 12.000 euro (15.000 con tre o più figli).

«I bambini e i ragazzi rappresentano un investimento fondamentale sul futuro della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Michele Vinella, che detiene la delega all’istruzione –. Ci impegniamo ogni giorno per migliorare la loro esperienza scolastica e di vita a Putignano».