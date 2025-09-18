Challenger Târgu Mureș: Picchione e Agamenone al secondo turno

FRANCESCO LOIACONO - Esordio positivo per gli italiani al Challenger di Târgu Mureș, in Romania. Sul rosso transilvano Andrea Picchione ha superato agevolmente il padrone di casa Dan Alexandru Tomescu con un netto 6-2 6-3, centrando l’accesso al secondo turno. Stesso percorso per Franco Agamenone, che ha regolato 6-1 6-3 il francese Thomas Faurel.Negli altri incontri di primo turno, il rumeno Filip Cristian Jianu ha avuto la meglio sull’austriaco Maximilian Neuchrist con il punteggio di 6-2 6-7 6-3, mentre lo spagnolo Daniel Rincon ha dominato il rumeno Nicholas David Ionel 6-0 6-2. Derby tutto rumeno quello tra Gabi Adrian Boltan e Cezar Stefan Bentzel, vinto dal primo 6-0 6-3. Vittoria netta anche per il francese Amaury Raynel, 6-1 6-1 contro il rumeno Daniel Uta.Il francese Mathys Ethard si è imposto 7-6 7-5 sul ceco Maxim Mrva, mentre il britannico Jay Clarke ha eliminato l’ucraino Oleksandr Ovcharenko con un perentorio 6-0 6-4. Lo spagnolo Nicolas Alvarez Verona ha battuto 6-4 6-4 l’uruguaiano Franco Roncadelli, infine il francese Corentin Denolly ha rimontato e superato il coreano Gerard Campana Lee per 6-7 7-6 6-2.