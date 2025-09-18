Serie A, Lecce-Cagliari: sfida salvezza e ambizioni a confronto

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce torna in campo domani sera, alle ore 20.45, allo stadio “Via del Mare”, per affrontare il Cagliari nella quarta giornata di andata di Serie A.I salentini, reduci dalla pesante sconfitta per 4-1 contro l’Atalanta al “Gewiss Stadium”, cercano una vittoria che permetta di compiere un passo importante nella corsa alla salvezza. I sardi, invece, forti del successo per 2-0 sul Parma all’“Unipol Domus Arena”, puntano a confermarsi in ottava posizione.Le probabili formazioniNel Lecce il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Pierret e Gaby Jean. Sulle corsie laterali agiranno Coulibaly e Ramadani, con Morente in regia. In avanti spazio a Sottil e Stulic.Il Cagliari risponderà con Prati e Folorunsho sugli esterni, Gaetano a supporto della coppia d’attacco composta da Esposito e Belotti.La direzione di gara sarà affidata a Luca Zufferli della sezione di Udine.L’ultimo precedenteL’ultimo confronto in Serie A al “Via del Mare” risale al 31 agosto 2024, quando il Lecce superò il Cagliari 1-0 grazie alla rete decisiva di Krstovic al 26’ del primo tempo.