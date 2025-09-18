Serie A, Lecce-Cagliari: sfida salvezza e ambizioni a confronto
I salentini, reduci dalla pesante sconfitta per 4-1 contro l’Atalanta al “Gewiss Stadium”, cercano una vittoria che permetta di compiere un passo importante nella corsa alla salvezza. I sardi, invece, forti del successo per 2-0 sul Parma all’“Unipol Domus Arena”, puntano a confermarsi in ottava posizione.
Le probabili formazioni
Nel Lecce il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Pierret e Gaby Jean. Sulle corsie laterali agiranno Coulibaly e Ramadani, con Morente in regia. In avanti spazio a Sottil e Stulic.
Il Cagliari risponderà con Prati e Folorunsho sugli esterni, Gaetano a supporto della coppia d’attacco composta da Esposito e Belotti.
La direzione di gara sarà affidata a Luca Zufferli della sezione di Udine.
L’ultimo precedente
L’ultimo confronto in Serie A al “Via del Mare” risale al 31 agosto 2024, quando il Lecce superò il Cagliari 1-0 grazie alla rete decisiva di Krstovic al 26’ del primo tempo.