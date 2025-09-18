Serie A, Lecce-Cagliari: sfida salvezza e ambizioni a confronto

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce torna in campo domani sera, alle ore 20.45, allo stadio “Via del Mare”, per affrontare il Cagliari nella quarta giornata di andata di Serie A.

I salentini, reduci dalla pesante sconfitta per 4-1 contro l’Atalanta al “Gewiss Stadium”, cercano una vittoria che permetta di compiere un passo importante nella corsa alla salvezza. I sardi, invece, forti del successo per 2-0 sul Parma all’“Unipol Domus Arena”, puntano a confermarsi in ottava posizione.

Le probabili formazioni

Nel Lecce il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Pierret e Gaby Jean. Sulle corsie laterali agiranno Coulibaly e Ramadani, con Morente in regia. In avanti spazio a Sottil e Stulic.

Il Cagliari risponderà con Prati e Folorunsho sugli esterni, Gaetano a supporto della coppia d’attacco composta da Esposito e Belotti.

La direzione di gara sarà affidata a Luca Zufferli della sezione di Udine.

L’ultimo precedente

L’ultimo confronto in Serie A al “Via del Mare” risale al 31 agosto 2024, quando il Lecce superò il Cagliari 1-0 grazie alla rete decisiva di Krstovic al 26’ del primo tempo.
