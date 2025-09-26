Comuni di Pace in Cammino: sei città della provincia di Bari unite nella prima Marcia per la Pace

CAPURSO – Per la prima volta nella storia recente, sei Comuni dell’area metropolitana di Bari –– si uniscono in una grande marcia per la pace. L’appuntamento è per sabato 27 settembre alle ore 16.00 a Capurso, con partenza dale arrivo sul

L’iniziativa, promossa in collaborazione con la sezione ANPI "Giò Kasongo" Capurso-Valenzano, vuole segnare l’inizio di un percorso annuale che vedrà i Comuni coinvolti a turno ospitare la manifestazione.

“La Marcia della Pace 2025 non è una semplice manifestazione – spiegano i sindaci dei Comuni coinvolti – ma un gesto dimostrativo e collettivo contro guerre, violenze e ingiustizie, che toccano civili, bambini e donne in ogni parte del mondo, da Gaza all’Ucraina, dal Sudan allo Yemen”.

L’evento intende sensibilizzare la cittadinanza sul dramma dei conflitti internazionali e sull’importanza di schierarsi dalla parte della vita e della giustizia. I partecipanti percorreranno insieme il percorso, coinvolgendo associazioni, scuole, famiglie e comunità civili e religiose, in un messaggio di solidarietà globale e responsabilità condivisa.

“La pace non è un’utopia, ma una responsabilità collettiva – sottolineano i sindaci Michele Laricchia (Capurso), Gianluca Vurchio (Cellamare), Raimondo Innamorato (Noicattaro), Giuseppe Valenzano (Rutigliano), Pino Toscano (Triggiano) e Gianpaolo Romanazzi (Valenzano) – e questa marcia è il primo passo di un percorso che continuerà ogni anno, più forte e più condiviso”.