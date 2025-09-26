Taranto, indagati madre e convivente per abusi sessuali su una 14enne

TARANTO – Una vicenda drammatica scuote il Tarantino: una madre di 37 anni e il suo convivente di 51 anni sono indagati per concorso in violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia della donna, all’epoca dei fatti 14enne.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i fatti si sarebbero verificati tra agosto 2024 e maggio 2025. La donna è accusata di aver permesso all’uomo di abusare della figlia, chiudendosi in bagno o allontanandosi da casa durante le violenze.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia della scuola, in particolare grazie all’insegnante di sostegno e alla dirigente, dopo che la ragazza ha raccontato la sua drammatica esperienza in un tema di classe.

L’uomo è già stato arrestato, mentre la giovane è stata collocata in una struttura protetta. Nei confronti di entrambi è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini.