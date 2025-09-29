Confindustria Puglia e Aeroporti di Puglia insieme per la ripresa dei voli da Foggia

FOGGIA – La ripresa immediata dei collegamenti dall’aeroporto di Foggia rappresenta una condizione imprescindibile per un ritorno alla normalità, sottolinea il Presidente di Confindustria Puglia,. Nei giorni scorsi, Salatto ha affrontato la questione con il Presidente di, ricevendo garanzie sul ripristino dei voli già dai primi giorni della prossima settimana.

Nei contatti intensi tra Confindustria e Aeroporti di Puglia, società iscritta alla Confindustria foggiana, si è sottolineata l’urgenza di ristabilire un quadro di riferimento con la compagnia Lumiwings. Secondo Vasile, le difficoltà del vettore, legate all’utilizzo dell’aereo finora adottato a causa di mancati pagamenti alla società di leasing, potranno essere superate rapidamente grazie all’entrata in servizio di un nuovo velivolo.

«La disponibilità fornita da Aeroporti di Puglia è fondamentale per la prosecuzione di un’esperienza virtuosa con Lumiwings», commenta Salatto. «L’affluenza crescente di passeggeri dimostra l’interesse e la necessità di voli di linea dallo scalo Gino Lisa. Ci auguriamo che questo incidente di percorso possa risolversi rapidamente, a tutela dell’utenza e della continuità dei collegamenti verso Milano Linate, Orio al Serio, Torino e Monaco di Baviera».

L’impegno comune tra Confindustria Puglia e Aeroporti di Puglia conferma la volontà di garantire servizi certi e sicuri, essenziali per lo sviluppo economico e la mobilità della regione.