Incidente mortale a Francavilla Fontana: si presenta il conducente della Fiat Panda coinvolta

FRANCAVILLA FONTANA – Svolta nelle indagini sull’incidente stradale in cui hanno perso la vita i cugini, rispettivamente di 27 e 20 anni.

Un uomo del posto si è presentato domenica pomeriggio in caserma, dichiarando di essere il conducente della Fiat Panda coinvolta nel tragico sinistro avvenuto sabato intorno alle 16:30 sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Ceglie Messapica.

Le vittime viaggiavano su una Fiat Grande Punto che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada e si è ribaltata più volte, provocando la morte immediata dei due giovani.

L’automobilista ha fornito la sua versione dei fatti, sottoposta ora a verifiche da parte dei Carabinieri e della Procura. Al momento, non è stato emesso alcun provvedimento nei suoi confronti.