Convegno di Otorinolaringoiatria ‘Otomurgia 2025’ all’Ospedale 'F. Perinei' di Altamura
VITTORIO POLITO - Il prossimo 20 settembre si svolgerà presso l'Auditorium dell'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura (BA) il Congresso "OTOMURGIA 2025 quando tutto gira" organizzato dal Dott. Michele Raguso, responsabile dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dello stesso Ospedale e direttore scientifico dell’evento. Il Convegno, che si avvale del Patrocinio del GAO e della Società Italiana di Vestibologia, si propone di mettere a confronto medici del territorio e medici specialisti in varie discipline su problematiche relative alla sfera otorinolaringoiatrica.
Nella prima sessione si discuterà dei disturbi dell’equilibrio che condizionano, per la loro gravità la vita sociale dei pazienti. La patologia può interessare diverse strutture deputate al controllo dell’equilibrio, come il sistema nervoso centrale, vestibolare, visivo e propriocettivo.
La seconda sessione tratterà delle rinopatie allergiche, rinosinusiti, poliposi nasali e asma bronchiale, patologie ad alta incidenza sulla popolazione di ogni età, patologie che negli ultimi anni ha fatto notevoli progressi con l’introduzione anche di nuovi farmaci.
L’evento è rivolto a medici di medicina generale e medici specialisti in allergologia, audiologia, geriatria, malattie dell’apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitazione, medicina interna, neurologia, oftalmologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria e reumatologia ai quali sarà riservato l’80% dei posti disponibili.
Numerosi e qualificati i relatori ed i moderatori: Roberta Anzivino, Cristiano Balzanelli, Michele Barbara, Maurizio Bavazzano, Vincenzo Calabrese, Augusto Pietro Casani, Michele Cassano, Egidio Dalena, Paolo Gamba, Maria Eleonora Leo, Michele Loglisci, Marco Manfrin, Chiara Marino, Aldo Messina, Tommaso Mussella, Giampiero Neri, Antonio Palumbo, Rudi Pecci, Domenico Petrone, Nicola Quaranta, Michele Raguso, Emanuele Scarano.
La restante percentuale sarà riservata a tecnici audioprotesisti, tecnici audiometristi, infermieri, logopedisti e fisioterapisti per un massimo di 200 partecipanti.
L’evento prevede un accredito di 5,6 punti.
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria e prevede una pre-iscrizione.
Infotel mdmcongresssrl@gmail.com oppure tramite WhatsApp al n. 327.6281340.
Tags: Foggia