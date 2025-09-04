Us Open: Alcaraz, Djokovic e Auger-Aliassime in semifinale. Tra le donne avanti Sabalenka, Pegula, Anisimova e Osaka

carlitosalcarazz ig

FRANCESCO LOIACONO - Si sono conclusi i quarti di finale degli Us Open con verdetti importanti sia nel tabellone maschile sia in quello femminile.

Nel singolare maschile, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha confermato la sua superiorità battendo il ceco Jiri Lehecka in tre set (6-4 6-2 6-4) e accedendo così alla semifinale. Vittoria anche per il serbo Novak Djokovic, che ha avuto la meglio sull’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-3 7-5 3-6 6-4, conquistando l’ennesima semifinale della sua carriera. A completare il quadro ci ha pensato il canadese Felix Auger-Aliassime, capace di rimontare e superare l’australiano Alex De Minaur in quattro set molto combattuti (4-6 7-6 7-5 7-6).

Nel tabellone femminile, la bielorussa Aryna Sabalenka ha ottenuto il pass per la semifinale senza giocare: la ceca Marketa Vondrousova è stata infatti costretta al ritiro prima dell’inizio del match a causa di un problema muscolare. Prosegue anche il cammino dell’americana Jessica Pegula, che ha superato con autorità la ceca Barbora Krejcikova (6-3 6-3). Grande sorpresa invece l’eliminazione della numero uno del mondo, la polacca Iga Swiatek, battuta dall’americana Amanda Anisimova con un netto 6-4 6-3. A chiudere il programma, il successo della giapponese Naomi Osaka sulla ceca Karolina Muchova (6-4 7-6).

Le semifinali si preannunciano spettacolari, con sfide di altissimo livello sia nel circuito ATP che in quello WTA.