Lecce, Gaspar, Coulibaly e Helgason convocati in Nazionale

Tre giallorossi vestiranno la maglia della propria Nazionale durante la sosta per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Si tratta di, chiamati rispettivamente da Angola, Mali e Islanda.

Il difensore Gaspar è stato convocato dall’Angola per le sfide casalinghe contro la Libia (oggi) e contro le Isole Mauritius (martedì 9 settembre). Entrambe le partite sono valide per il girone di qualificazione mondiale.

Il centrocampista Coulibaly risponderà alla chiamata del Mali, che oggi affronta in casa le Comore e lunedì 8 settembre farà visita al Ghana. Anche per lui si tratta di match fondamentali per il cammino verso i Mondiali.

Il trequartista Helgason sarà impegnato con la sua Islanda nelle gare contro l’Azerbaigian (venerdì 5 settembre in casa) e contro la Francia (martedì 9 settembre in trasferta).

Al termine degli impegni internazionali, i tre rientreranno a Lecce per unirsi nuovamente al gruppo di D’Aversa in vista della prossima sfida di campionato: domenica 14 settembre alle ore 15, i salentini affronteranno l’Atalanta al Gewiss Stadium nella terza giornata d’andata di Serie A.