European Jazz Conference 2025: Bari capitale mondiale del jazz

BARI – Dal 25 al 28 settembre Bari si trasforma nella capitale mondiale del jazz ospitando l’undicesima edizione della, il più importante appuntamento annuale dedicato ai professionisti del settore delle musiche creative e improvvisate. Attesi oltre, tra promoter, agenti, direttori artistici e manager culturali.

L’evento, organizzato da Europe Jazz Network e Puglia Culture nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds con la Regione Puglia, propone quattro giorni di networking, workshop, panel e sessioni plenarie, a cui si affianca un Fringe festival con concerti gratuiti nelle piazze e nei teatri cittadini.

Il tema dell’edizione 2025, intitolata “Somewhere Called Home”, prende spunto dall’album di Norma Winstone per riflettere sul ruolo della cultura come strumento di inclusione e resilienza. «Il concetto di casa è un valore fondante della nostra regione, crocevia di culture e tradizioni», ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sottolineando come la conferenza rappresenti «un’occasione per consolidare i processi di internazionalizzazione della musica pugliese».

Anche la presidente di Europe Jazz Network, Karolina Juzwa, ha rimarcato il significato del luogo scelto: «Portiamo a Bari un dibattito cruciale sulle migrazioni, che non sono una minaccia ma una forza vitale per la cultura europea. Qui guarderemo alla diversità come al cuore stesso del jazz e dell’arte».

Il programma prevede incontri al Teatro Piccinni e al Castello Svevo, con keynote, gruppi di lavoro e focus su sostenibilità, equità, innovazione tecnologica e ruolo sociale della musica. Non mancheranno gli showcase riservati agli operatori con progetti selezionati come ELEkTRA di Camilla Battaglia, VMV Trio e Anaïs Drago – Relevé.

Per il grande pubblico, invece, una maratona di concerti gratuiti: si parte giovedì 25 settembre in via Sparano con i giovani talenti dei conservatori pugliesi; venerdì 26 doppio appuntamento tra Auditorium Vallisa e Teatro Kursaal Santalucia; gran finale sabato 27 settembre in piazza del Ferrarese con un evento trasmesso in diretta da Rai Radio 3 che vedrà protagonisti Gaetano Partipilo, Raffaele Casarano, Nicola Conte e l’Artchipel Orchestra.

Un appuntamento che non è solo musica, ma anche sviluppo: «La presenza di 400 operatori internazionali genera importanti ricadute economiche e promozionali per il territorio – ha sottolineato Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture – rafforzando le basi per il futuro dell’intera filiera musicale pugliese».