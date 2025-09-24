European Jazz Conference 2025: Bari capitale mondiale del jazz
BARI – Dal 25 al 28 settembre Bari si trasforma nella capitale mondiale del jazz ospitando l’undicesima edizione della European Jazz Conference, il più importante appuntamento annuale dedicato ai professionisti del settore delle musiche creative e improvvisate. Attesi oltre 400 delegati provenienti da 40 Paesi, tra promoter, agenti, direttori artistici e manager culturali.
L’evento, organizzato da Europe Jazz Network e Puglia Culture nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds con la Regione Puglia, propone quattro giorni di networking, workshop, panel e sessioni plenarie, a cui si affianca un Fringe festival con concerti gratuiti nelle piazze e nei teatri cittadini.
Il tema dell’edizione 2025, intitolata “Somewhere Called Home”, prende spunto dall’album di Norma Winstone per riflettere sul ruolo della cultura come strumento di inclusione e resilienza. «Il concetto di casa è un valore fondante della nostra regione, crocevia di culture e tradizioni», ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sottolineando come la conferenza rappresenti «un’occasione per consolidare i processi di internazionalizzazione della musica pugliese».
Anche la presidente di Europe Jazz Network, Karolina Juzwa, ha rimarcato il significato del luogo scelto: «Portiamo a Bari un dibattito cruciale sulle migrazioni, che non sono una minaccia ma una forza vitale per la cultura europea. Qui guarderemo alla diversità come al cuore stesso del jazz e dell’arte».
|(ph_Bjorn Comhaire)
Il programma prevede incontri al Teatro Piccinni e al Castello Svevo, con keynote, gruppi di lavoro e focus su sostenibilità, equità, innovazione tecnologica e ruolo sociale della musica. Non mancheranno gli showcase riservati agli operatori con progetti selezionati come ELEkTRA di Camilla Battaglia, VMV Trio e Anaïs Drago – Relevé.
Per il grande pubblico, invece, una maratona di concerti gratuiti: si parte giovedì 25 settembre in via Sparano con i giovani talenti dei conservatori pugliesi; venerdì 26 doppio appuntamento tra Auditorium Vallisa e Teatro Kursaal Santalucia; gran finale sabato 27 settembre in piazza del Ferrarese con un evento trasmesso in diretta da Rai Radio 3 che vedrà protagonisti Gaetano Partipilo, Raffaele Casarano, Nicola Conte e l’Artchipel Orchestra.
Un appuntamento che non è solo musica, ma anche sviluppo: «La presenza di 400 operatori internazionali genera importanti ricadute economiche e promozionali per il territorio – ha sottolineato Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture – rafforzando le basi per il futuro dell’intera filiera musicale pugliese».