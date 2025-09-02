Costa amplia l’offerta di crociere per l’inverno 2025/26: due nuovi itinerari nel Mediterraneo a bordo di Costa Toscana

GENOVA – Costa Crociere annuncia un’importante novità per la stagione invernale 2025-2026: due nuovi itinerari a bordo di Costa Toscana, ammiraglia della compagnia, che rafforza così la sua presenza nel Mediterraneo occidentale.Le proposte sono pensate per offrire esperienze uniche, tra destinazioni esclusive, scenari naturali e ricchezze culturali, con un’attenzione particolare alla possibilità di vivere il mare anche d’inverno.Un viaggio inedito tra Andalusia, Marocco e TunisiaDa gennaio 2026, Costa Toscana proporrà un itinerario di 12 giorni con partenza da Savona che toccherà le coste di Spagna e Nord Africa.Dopo le soste a Marsiglia, Barcellona, Alicante e Malaga, la nave attraverserà lo Stretto di Gibilterra per raggiungere Tangeri, tra vicoli bianchi e la suggestiva Kasbah. Una tappa speciale sarà la Sea Destination – Alboran Sea Darkest Spot, uno dei luoghi più bui del Mediterraneo, dove gli ospiti potranno ammirare il cielo stellato in tutta la sua intensità.L’itinerario proseguirà verso Tunisi (La Goulette), con le rovine di Cartagine e i profumi della Medina, per poi rientrare in Italia con soste a Palermo, Civitavecchia/Roma e Napoli (quest’ultima inclusa solo per la partenza del 2 gennaio).I Golfi d’Italia: arte, storia e paesaggi autenticiFino a dicembre 2025, Costa Toscana offrirà invece un itinerario di 7 giorni dedicato ai Golfi d’Italia, con tappe in Italia, Francia e Spagna. La crociera prevede partenze da Savona e soste a Marsiglia, Barcellona, Napoli, Civitavecchia/Roma e La Spezia, oltre a una tappa notturna nel Balearic Sea Darkest Spot, per un’esperienza unica sotto le stelle.Il Mediterraneo resta protagonistaIl Mediterraneo sarà al centro anche con Costa Smeralda, impegnata in crociere settimanali con partenza da Genova e tappe a Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia, oltre alla speciale sosta al Balearic Sea Darkest Spot. Per chi cerca esperienze brevi, Costa Favolosa offrirà minicrociere di 3 e 4 giorni tra Italia, Francia e Spagna.Caraibi, Canarie e Asia: l’offerta internazionale• Caraibi: da dicembre 2025, Costa Fascinosa e Costa Pacifica proporranno cinque itinerari di 7 giorni, combinabili tra loro, con partenze da Guadalupa, Repubblica Dominicana e Martinica. Le crociere toccheranno isole da sogno come Tortola, Antigua, Saint Lucia e le Antille Olandesi.• Canarie: Costa Fortuna offrirà crociere settimanali da Las Palmas e Tenerife, con itinerari che includono Madeira, Lanzarote, Fuerteventura e, per alcune partenze, escursioni in Marocco.• Asia: Costa Serena proporrà itinerari di 14 giorni alla scoperta di Hong Kong, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Thailandia, Singapore, Brunei e Filippine, anche combinabili per vacanze più lunghe.Il sogno del Giro del MondoCompleta il programma il Giro del Mondo 2025-2026 con Costa Deliziosa, in partenza da Trieste il 21 novembre 2025. Un viaggio di 142 giorni che attraverserà Sud America, Polinesia, Australia, Asia e Oceano Indiano.Le prenotazioni per tutte le crociere della stagione invernale 2025-2026 sono già disponibili presso le agenzie di viaggio e sul sito ufficiale www.costacrociere.it.