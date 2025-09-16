Cozze tarantine, Perrini: “Ci voleva Magistà perché Pentassuglia e Lopane si ricordassero che abbiamo un prodotto di eccellenza"

BARI - Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, interviene sulla recente querelle sulle cozze tarantine, sottolineando l’importanza di valorizzare e sostenere uno dei prodotti simbolo della città.

“A questo punto meno male che ci sia stato l’intervento in tv del giornalista Enzo Magistà, perché almeno qualche assessore della giunta Emiliano – da quello all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, a quello al Turismo, Gianfranco Lopane – si sia ricordato che a Taranto esiste un prodotto di eccellenza, la cozza tarantina, che va tutelato e sostenuto economicamente”, afferma Perrini.

Il capogruppo evidenzia come i due assessori, insieme ad altri rappresentanti istituzionali e di categoria, abbiano immediatamente rassicurato produttori e consumatori sulla sicurezza del prodotto, non contaminato da diossina. “Sarebbe un paradosso che sul mercato ci fossero alimenti inquinati. Le cozze tarantine sono tra le migliori al mondo: personalmente le consumo, anche crude, almeno una volta alla settimana”, aggiunge.

Perrini invita ora gli assessori a trasformare le parole in fatti: “Aprissero i cordoni della borsa regionale e iniziassero davvero a sostenere i produttori, da anni in attesa di indennizzi e supporto economico, per garantire un prodotto sempre più competitivo e sicuro sul mercato”.

Infine, il capogruppo annuncia l’intenzione di incontrare il giornalista Magistà per comprendere “su quale documentazione abbia basato le sue dichiarazioni, conoscendolo e stimandolo”.