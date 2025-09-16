Gran Shopping Molfetta: accessibilità senza barriere con il video-interpretariato LIS
MOLFETTA - Il Gran Shopping Molfetta compie un passo concreto verso l’inclusione introducendo Hear/t, un innovativo servizio di video-interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS), attivo sette giorni su sette negli stessi orari dei negozi (10.00 – 20.00).
Il progetto, nato dalla collaborazione con TheKom e reso possibile grazie alla tecnologia di Veasyt – spin-off dell’Università Ca’ Foscari di Venezia – permette ai clienti sordi di comunicare in modo semplice e immediato con il personale del centro commerciale.
Il funzionamento è intuitivo: inquadrando un QR code presente nei negozi e negli spazi comuni, l’utente può avviare una videochiamata con un interprete LIS in tempo reale, che traduce la conversazione. Che si tratti di fare acquisti, ordinare al bar o chiedere informazioni, ogni cliente potrà vivere la propria esperienza al mall in totale autonomia.
“Abbiamo intrapreso percorsi per fare della cultura dell’accessibilità una strada costruita per durare nel tempo – spiega Antonio Rosiello, direttore marketing del centro –. Con Hear/t rendiamo ancora più accessibili gli spazi del Gran Shopping, che negli anni si sono affermati come luoghi di socialità e intrattenimento oltre che di shopping”.
Con questa iniziativa, il Gran Shopping Molfetta si conferma pioniere nell’abbattimento delle barriere comunicative, adottando una soluzione professionale e certificata che unisce ricerca universitaria, innovazione tecnologica e diritti. Un centro commerciale dove la comunicazione diventa davvero alla portata di tutti.