Taranto, aggredita dal marito: donna salvata dai Carabinieri

TARANTO – Tragedia sfiorata a Taranto grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati da una segnalazione al 112. Una donna è stata trovata in stato di shock e ferita dopo essere stata aggredita dal marito, un uomo di 71 anni.

La vittima ha riportato ecchimosi, escoriazioni e contusioni, risultanti da ripetuti colpi inflitti con un paletto in metallo durante una lite familiare. Ora si trova in una struttura sanitaria, dove riceve assistenza psicologica e protezione.

L’uomo è accusato di presunti maltrattamenti e lesioni personali aggravate ed è stato posto agli arresti domiciliari.