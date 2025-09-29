Cultura e sviluppo: Antonio Decaro incontra operatori pugliesi per il programma Puglia2030

BARIAntonio Decaro, candidato presidente della, ha incontrato operatori culturali e rappresentanti delle reti regionali in un’assemblea pubblica dedicata alla raccolta di proposte per il programma

Il settore culturale e creativo pugliese conta 22.800 imprese, quasi 60.000 occupati e un fatturato di 2,8 miliardi di euro, pari al 3,8% del PIL regionale. Nonostante i numeri in crescita, il comparto resta sotto la media nazionale.

Tra le richieste emerse dagli operatori ci sono certezze nei bandi, tempi rapidi nell’assegnazione delle risorse e strumenti differenziati per grandi eventi e realtà di dimensioni medie. È stata inoltre sottolineata l’importanza della formazione, con l’idea di una “dote formativa” per favorire l’occupazione giovanile e il rientro delle maestranze pugliesi oggi attive altrove.

Durante l’incontro sono stati affrontati anche temi come il sostegno alle realtà minori per garantire eventi diffusi sul territorio, dai piccoli club musicali alle associazioni locali, la destagionalizzazione degli eventi culturali, il riuso dei beni confiscati alla mafia e il supporto alle arti visive e ai contenitori culturali.

Decaro ha sottolineato che la cultura deve essere al centro delle politiche regionali: «È una strategia di sviluppo, leva turistica ed economica, ma soprattutto fattore sociale che deve essere accessibile a tutti». L’impegno della coalizione è far crescere insieme grandi eventi e iniziative diffuse, affinché la cultura diventi volano di comunità e sviluppo per l’intera regione.