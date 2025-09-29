Notte di furti e vandalismi nel Salento: colpite Racale, Specchia, Alessano e Alliste

LECCEUna notte di violenza e atti vandalici ha colpito diverse città del Salento tra sabato e domenica scorsi, contra le più colpite.

Ad Alliste, un incendio divampato intorno all’una in un cantiere urbano ha danneggiato un escavatore cingolato, compromettendo la cabina di controllo. Il mezzo si trovava in via XVIII Novembre, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della fognatura bianca. L’intervento dei vigili del fuoco di Gallipoli è stato decisivo per domare le fiamme e contenerne la propagazione. I carabinieri della Compagnia di Casarano stanno indagando sull’accaduto, valutando due ipotesi: un atto vandalico o un messaggio intimidatorio rivolto all’azienda dei lavori o a quella che ha noleggiato il mezzo.

Intorno alle 2 di notte, a Specchia, ignoti hanno forzato la porta d’ingresso di un bar all’interno di un distributore Toil, portando via la macchinetta “cambia soldi” con circa 2.000 euro all’interno. Le immagini delle telecamere di sicurezza sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Tricase.

Solo venti minuti più tardi, alle 2.20 circa, un altro furto è avvenuto a Alessano, nel centro cittadino, ai danni di un supermercato. I ladri hanno sottratto il contenuto di una cassaforte murata all’interno degli uffici, circa 400 euro, e si sono impossessati del DVR del sistema di videosorveglianza. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione locale.

La notte di sabato evidenzia una crescente preoccupazione per la sicurezza nel territorio, con le autorità impegnate a identificare i responsabili dei diversi episodi criminosi.