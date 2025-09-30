“D2120 Coast to Coast”: i motociclisti rotariani in sella per la solidarietà

BARI – Motori accesi e cuore solidale: sabato 4 e domenica 5 ottobre prende il via la, promosso dai motociclisti rotariani dei Club Metropolitani di Bari, Lauria e Matera (Distretto 2120 Puglia e Basilicata) insieme al Rotary Club Tirana Bllok (Distretto 2485 Albania-Kossova).

Oltre 50 partecipanti attraverseranno i paesaggi più suggestivi del Sud Italia, da Bari e Tirana fino a Maratea, unendo la passione per le due ruote alla volontà di sostenere una causa importante. L’iniziativa, infatti, nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore del Service “Stanza Lilla”, un progetto dedicato all’accoglienza e al supporto delle famiglie di ragazzi e ragazze con disturbi del comportamento alimentare.

Le “Stanze Lilla” – volute da Lucia Braia, moglie del Governatore del Distretto 2120 Antonio B. Braia – saranno allestite in Puglia e in Basilicata presso strutture sanitarie, come luoghi di accoglienza per i genitori durante attese, visite e ricoveri. Un’iniziativa che unisce sostegno concreto, sensibilizzazione e formazione, rispondendo a un bisogno sanitario e sociale sempre più urgente.

Durante il percorso, i motociclisti porteranno con sé il messaggio rotariano di amicizia, impegno civile e solidarietà, attraversando borghi e località simboliche. Il ricavato delle donazioni sarà interamente destinato al Service.

L’evento è reso possibile anche grazie al supporto dei partner tecnici PitStop Garage, The Next Bank (Gruppo Azimut), Baldassarre Moto concessionaria BMW Motorrad e Pedone Ferramenta, che hanno scelto di affiancare il Rotary in questa missione di solidarietà.

“D2120 Coast to Coast” si annuncia così non solo come un raduno motociclistico, ma come un viaggio di amicizia e responsabilità sociale, capace di unire passione, comunità e sostegno ai più fragili.