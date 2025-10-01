Cambio al vertice della D.I.A. di Bari: il nuovo Capo Centro è il Colonnello Giuseppe Giulio Leo
BARI – La Direzione Investigativa Antimafia di Bari accoglie il suo nuovo comandante: si tratta del Colonnello della Guardia di Finanza Giuseppe Giulio Leo, 54 anni, che subentra al Colonnello Roberto Di Mascio, trasferito al Comando Regionale della Guardia di Finanza Abruzzo.
Leo arriva dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce, dove ha condotto indagini di rilievo anche a livello internazionale contro la criminalità organizzata ed economica, oltre che in materia di immigrazione clandestina, riciclaggio, evasione fiscale e corruzione.
Per il Colonnello si tratta di un ritorno nel capoluogo pugliese: in passato aveva infatti già prestato servizio presso il Nucleo PEF di Bari. Laureato in Giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione forense e all’insegnamento di discipline economico-giuridiche, Leo è anche docente negli istituti di formazione della Guardia di Finanza e in master universitari, oltre che giornalista pubblicista e autore di pubblicazioni a carattere professionale.
Con il suo arrivo, la D.I.A. di Bari rafforza ulteriormente il proprio impegno nel contrasto alla criminalità organizzata e ai fenomeni illeciti che minacciano l’economia legale del territorio.