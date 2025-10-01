Cambio al vertice della D.I.A. di Bari: il nuovo Capo Centro è il Colonnello Giuseppe Giulio Leo

BARI – La Direzione Investigativa Antimafia di Bari accoglie il suo nuovo comandante: si tratta del, 54 anni, che subentra al Colonnello Roberto Di Mascio, trasferito al Comando Regionale della Guardia di Finanza Abruzzo.

Leo arriva dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce, dove ha condotto indagini di rilievo anche a livello internazionale contro la criminalità organizzata ed economica, oltre che in materia di immigrazione clandestina, riciclaggio, evasione fiscale e corruzione.

Per il Colonnello si tratta di un ritorno nel capoluogo pugliese: in passato aveva infatti già prestato servizio presso il Nucleo PEF di Bari. Laureato in Giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione forense e all’insegnamento di discipline economico-giuridiche, Leo è anche docente negli istituti di formazione della Guardia di Finanza e in master universitari, oltre che giornalista pubblicista e autore di pubblicazioni a carattere professionale.

Con il suo arrivo, la D.I.A. di Bari rafforza ulteriormente il proprio impegno nel contrasto alla criminalità organizzata e ai fenomeni illeciti che minacciano l’economia legale del territorio.