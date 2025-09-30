Tragedia a Paupisi: uccide la moglie e il figlio, ferita gravemente la figlia

BENEVENTO – Salvatore Ocone, 49 anni, è stato fermato dai carabinieri a Campobasso, sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino e il loro figlio di 15 anni, e di aver ferito gravemente la figlia di 16 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia si sarebbe consumata questa mattina intorno alle 8 a Paupisi, durante una lite familiare. Ocone avrebbe colpito la moglie alla testa con una pietra. Successivamente si è dato alla fuga con due dei loro tre figli a bordo della sua Opel Mokka nera. Durante la fuga, il ragazzo di 15 anni è stato ucciso, mentre la figlia di 16 anni è stata ferita con lesioni alla teca cranica e trasportata in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Le ricerche dell’uomo, immediatamente scattate dopo la segnalazione, si sono concluse a Ferrazzano (Campobasso), grazie all’uso di un elicottero e al coordinamento delle pattuglie a terra. Ocone non ha opposto resistenza al momento del fermo.

Il procuratore di Benevento, Gianfranco Scarfò, ha disposto l’autopsia sul corpo della donna e del ragazzo per chiarire la dinamica degli omicidi. La vicenda resta al momento sotto stretto riserbo investigativo.

Il terzo figlio della coppia, maggiorenne, vive a Rimini ed è estraneo ai fatti. Il caso ha sconvolto l’intera comunità di Paupisi, che già questa mattina aveva allertato le forze dell’ordine per la scomparsa dei due minori.