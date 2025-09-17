Dal 12 al 15 novembre a Bari la prima edizione del BIFBA, il festival delle arti per bambini e adolescenti

BARI - Bari si prepara ad accogliere la prima edizione del BIFBA – Bari International Fest Bambin&Adolescenti*, in programma dal 12 al 15 novembre tra il Teatro Piccinni, il Kursaal Santalucia, il Multicinema Galleria e la Biblioteca dell’Università “Aldo Moro”.

Il festival, ideato dalla cooperativa sociale I bambini di Truffaut con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, nasce con l’obiettivo di “fare scuola con le arti”, offrendo a bambini e adolescenti strumenti educativi attraverso teatro, danza, cinema e letteratura.

Il programma propone quattro giornate dense di spettacoli, film, workshop e incontri. Tra gli appuntamenti principali:

la Lectio sul desiderio di Matteo Saudino e lo spettacolo “(H)amleto” (12 novembre);

“Fare un fuoco” di Luigi D’Elia e la proiezione del film Normale di Olivier Babinet (13 novembre);

lo spettacolo “Pinocchio. Che cos’è una persona?” , con attori con sindromi di Down e autismo, e il film Il Mohicano di Frédéric Farrucci (14 novembre);

“Dire fare baciare lettera testamento” di Babilonia Teatri e “Sottobosco” di Chiara Bersani, che chiuderà il festival (15 novembre).

Durante le mattinate, gli eventi saranno riservati alle scuole, con workshop dedicati alla letteratura e alla produzione audiovisiva; la sera gli spettacoli al Piccinni saranno aperti al pubblico (biglietti su Vivaticket e al botteghino).

Grande attenzione sarà rivolta all’inclusione, con produzioni che coinvolgono artisti con disabilità e attività pensate per abbattere barriere culturali e sociali. «Un atto di fiducia nelle nuove generazioni, i veri custodi della bellezza», ha dichiarato Visitilli.

Il festival è realizzato in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Bari, Puglia Culture, Università di Bari, Ufficio scolastico regionale e l’ITSS Tommaso Fiore di Modugno.

Maggiori informazioni su www.pugliaculture.it.