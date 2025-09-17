Nel buio Taurisano brilla la luce di capitan Andrea Maiolo, 3 gol nelle prime 4 giornate

NICOLA RICCHITELLI – Nel buio di una partenza shock del Taurisano – ancora a secco di punti nelle prime quattro giornate di questo campionato di Eccellenza pugliese 2025/26 – brilla la luce di capitan Antonio Maiolo, il suo ad oggi è un avvio di stagione da incorniciare, capitano e leader del Taurisano 1939, che nelle prime quattro giornate del campionato di Eccellenza pugliese ha già messo a segno 3 reti in 3 presenze. Un rendimento che lo proietta tra i protagonisti assoluti del torneo.Nel debutto stagionale del 31 agosto contro il Brilla Campi ha visto Maiolo prendersi subito la scena con una doppietta, nonostante la sconfitta per 3-2. Una prestazione da trascinatore che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi granata.Nella seconda giornata, contro l’Ugento, Maiolo non ha trovato la via del gol. La partita è terminata 2-0 per i padroni di casa, ma il capitano ha comunque garantito solidità e carattere a centrocampo.Il 14 settembre, nel match casalingo disputato in campo neutro contro l’A. Toma Maglie, Maiolo è tornato a segno. Nonostante la sconfitta per 5-3, il suo gol ha confermato l’ottimo momento di forma e la capacità di essere decisivo anche negli inserimenti offensivi.Con i suoi tre centri nelle prime quattro giornate, il centrocampista granata è finito tra le altre cose nelle top 11 della prima e quarta giornata, confermandosi uomo simbolo di questo Taurisano in cerca di pronto riscatto già a Bisceglie nella prossima giornata.