Decaro sul possibile ritorno di Delli Noci: “Discutiamo con la comunità”

BARI – «Ho sentito Alessandro Delli Noci, l’ho contattato due, tre volte a settimana. Ho solo discusso con lui sull’opportunità di capire con la nostra comunità cosa fare, perché la nostra comunità potrebbe non comprendere il senso di una sua ricandidatura a poche settimane dalle dimissioni» a seguito del coinvolgimento in un’inchiesta giudiziaria a Lecce.

Lo ha dichiarato Antonio Decaro, candidato alla guida della Regione Puglia per il centrosinistra, a margine della presentazione del manifesto politico di Legacoop, tenutasi oggi alla Fiera del Levante di Bari.

«Come ho detto l’altro giorno, Alessandro è un pezzo del mio cuore ed è una persona a cui tengo molto», ha aggiunto Decaro. Rispondendo ai giornalisti sul suo rapporto con il presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha confermato che «ci siamo parlati l’altro giorno».

Le dichiarazioni di Decaro chiariscono il dialogo in corso all’interno del centrosinistra pugliese sulla possibile ricandidatura di Delli Noci e sulle valutazioni da compiere in relazione alla comunità e agli elettori.