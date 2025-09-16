Bari, incontro del sindaco Leccese con Yes-EU e CRRC Electric Vehicle per i nuovi 99 bus elettrici

BARI - Questa mattina il sindaco di Barie l’assessore alla Cura del Territorio e Mobilità,, insieme ai dirigenti tecnici del Comune, hanno incontrato, presidente di YES-EU Italy,, general manager di CRRC Electric Vehicle Co Ltd, e, marketing manager della stessa azienda. Le società sono responsabili della fornitura dei 99 nuovi bus elettrici destinati a rinnovare il trasporto pubblico in città, finanziati con fondi PNRR (Misura M2C2 - 4.4.1 Rinnovo flotte bus e treni verdi sub investimento bus) per un importo complessivo di 42.768.000 euro, oltre IVA.

“Benvenuti a Bari – ha dichiarato il sindaco Leccese – Sono contento non solo di conoscervi ma anche che l’intera amministrazione abbia puntato su questa partnership, che impatterà in modo sostanziale sul modello del trasporto pubblico, a vantaggio dell’ambiente, con una netta riduzione dell’inquinamento urbano. La vostra è una realtà solida e qualificata, con spiccate competenze tecnologiche, e sono fiducioso che questa collaborazione sarà positiva per l’efficientamento del trasporto pubblico e per la mobilità cittadina nel suo complesso. Bari, tra l’altro, fu la prima città europea a siglare un gemellaggio con una città cinese, Canton, nel 1986, anticipando collaborazioni culturali, economiche e commerciali che oggi risultano strategiche a livello globale”.

Franco Miniero ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “Per Yes-EU e CRRC questa partnership è motivo di orgoglio e rappresenta un primo passo importante su progetti chiave delle nostre aziende, leader nella mobilità ferroviaria e su gomma e nel settore delle energie rinnovabili. Abbiamo avuto modo di visitare la città e il suo teatro Petruzzelli, restando colpiti dalla bellezza del centro storico. Auspichiamo che questa collaborazione possa ampliarsi su diversi fronti di interesse per l’amministrazione cittadina”.

Al momento, 20 dei 99 bus elettrici sono già stati consegnati; entro aprile è previsto il completamento della fornitura. Si tratta di autobus da 12 metri, completamente elettrici, con autonomia di 400 chilometri con aria condizionata accesa, 70 posti a bordo e dotazione tecnologica avanzata per migliorare l’accessibilità e l’esperienza di viaggio dei passeggeri.

Nel pomeriggio, alle 14.45, la delegazione cinese, accompagnata dall’assessore Scaramuzzi e dal direttore della ripartizione IVOP Claudio Laricchia, sarà alla Fiera del Levante, nell’area dedicata alla mobilità, dove saranno esposti due dei nuovi autobus della fornitura curata da YES-EU.