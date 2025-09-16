Renato Zero annuncia il ritorno live con 23 date nei palasport, doppia tappa a Bari

BARI - Fresco di uscita del suo ultimo singoloe in attesa di festeggiare il compleanno il 30 settembre sulle note delle 19 tracce del nuovo album, in uscita peril 3 ottobre,annuncia il ritorno sui palchi con una nuova tournée. La serie di concerti, prodotta da Tattica, prevededa gennaio ad aprile 2026, tra cui la doppia tappa a

Si parte il 24 gennaio da Roma, con sei appuntamenti consecutivi al Palazzo dello Sport (24, 25, 28, 29, 31 gennaio e 1 febbraio). La tournée proseguirà poi a Firenze (11, 12, 14, 15 febbraio), Torino (7 e 8 marzo), Mantova (11 e 13 marzo), Conegliano (18 e 20 marzo), Bologna (24 marzo), Pesaro (28 marzo), Eboli (4 aprile), Bari (8 e 9 aprile) e Messina (15 e 16 aprile).

Renato Zero proporrà una scaletta che unirà i brani simbolo della sua inimitabile carriera, lunga oltre 50 anni, alle tracce del nuovo progetto “L’Orazero”, un album che esplora 19 mondi differenti, ciascuno con le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi di rappresentarsi.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11 del 18 settembre su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita del circuito autorizzato.