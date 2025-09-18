Eccellenza Pugliese, Bisceglie sempre in vetta nonostante la penalizzazione: show di gol nella 4ª giornata

NICOLA RICCHITELLI – La quarta giornata dell’Eccellenza Pugliese 2025/26 conferma il Bisceglie come leader del campionato. Nonostante la penalizzazione di un punto, i nerazzurri espugnano il campo del Massafra (2-1) e consolidano il primato, dimostrando solidità e maturità tattica.Alle spalle della capolista, Brindisi e Taranto restano in scia. I brindisini travolgono l’Ugento con un netto 3-0, firmando una prestazione autoritaria davanti al proprio pubblico. Il Taranto, invece, conquista tre punti pesanti battendo a domicilio la Virtus Mola 3-2 al termine di una sfida equilibrata e combattuta. Scivola invece il Canosa, superato 2-1 dal Novoli e ora costretto a inseguire.Il match più emozionante del turno è senza dubbio Taurisano-AT Maglie, terminato 3-5. Otto reti complessive, continui ribaltamenti di fronte e tanto spettacolo hanno infiammato il pubblico presente sugli spalti, confermando il carattere offensivo di entrambe le squadre.Sorride anche il Polimnia, vittorioso per 2-0 contro il Foggia Incedit. Quest’ultimo, insieme al Taurisano, resta fermo a quota zero e vede complicarsi il cammino verso la salvezza. Pareggio equilibrato (1-1) tra Nuova Spinazzola e Galatina, risultato che lascia tutto aperto nella parte centrale della graduatoria.Con una classifica ancora corta e alcuni recuperi da disputare, l’Eccellenza Pugliese si conferma un campionato incerto e spettacolare. Il prossimo turno potrebbe già riservare nuovi sorpassi e ribaltoni, ma per ora il Bisceglie resta il punto di riferimento per tutte le contendenti.