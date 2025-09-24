Elezioni regionali Puglia, Emiliano firma i decreti: voto il 23 e 24 novembre

BARI - Come già annunciato,si terranno il. Il presidente della Regione,, ha firmato oggi i decreti che indicono le consultazioni per l’elezione diretta del presidente della giunta e del Consiglio regionale.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo il termine delle votazioni, avrà luogo lo spoglio senza interruzioni. La scheda elettorale sarà di colore verde.

I seggi per circoscrizione, basati sul censimento 2021 (3.922.941 residenti), saranno così ripartiti: Bari 7, Bat 2, Brindisi 2, Foggia 4, Lecce 5 e Taranto 3. Gli ulteriori seggi saranno assegnati tramite premio di maggioranza, fino a formare un Consiglio regionale di 50 membri. Le liste dovranno rispettare i criteri della differenza di genere.