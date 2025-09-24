Pd, Lacarra: “Bene Bonaccini, priorità è unità contro la destra”

BARI - «Condivido a pieno l’intervento del Presidente Bonaccini: il PD non può tornare a essere un terreno di scontro fine a se stesso, soprattutto ora con tante elezioni regionali alle porte». Così il deputato pugliesecommenta l’appello all’unità lanciato dal leader dem.

«Chiusa la stagione elettorale torneremo a confrontarci sul futuro del Partito e sulle iniziative del centrosinistra – prosegue Lacarra – ma adesso più che mai è il tempo dell’unità. La priorità è battere la destra e la loro idea di Paese e di mondo. Il campo riformista ha il diritto di chiedere dialogo e confronto, senza però compromettere l’unità del PD».

Lacarra sottolinea infine il valore del dibattito interno come elemento distintivo del Partito: «Il confronto è possibile e rappresenta una grande ricchezza per la nostra comunità e per la democrazia».