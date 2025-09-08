Europei di basket, Italia eliminata: la Slovenia vince 84-77 e Pozzecco lascia

Italbasket fb

FRANCESCO LOIACONO – Si ferma agli ottavi di finale l’avventura dell’Italia agli Europei di basket 2025. Gli azzurri sono stati battuti 84-77 dalla Slovenia, trascinata da uno straordinario Luka Doncic, autore di 42 punti.

La partita si è subito messa in salita: dopo la tripla iniziale di Spagnolo (3-0), la Slovenia ha preso il controllo con Krovat e Omic, chiudendo il primo quarto sul 29-11. Nel secondo periodo gli azzurri hanno provato a reagire con Fontecchio, accorciando fino al -12, ma Doncic ha riportato i suoi avanti, mandando le squadre all’intervallo sul 50-40.

Al rientro, ancora Fontecchio ha tenuto viva l’Italia (50-44), ma Nikolic e Prepelic hanno firmato l’allungo decisivo: terzo quarto chiuso 72-56 per la Slovenia. Nell’ultimo periodo Muric ha spinto i suoi sul +17 (75-58), mentre l’Italia ha avuto un sussulto con Melli e ancora Fontecchio, arrivando fino al -6 (78-72). Nel finale, però, i tiri liberi di Doncic hanno fissato il risultato sull’84-77.

Per l’Italia, i migliori marcatori sono stati Fontecchio (22 punti) e Niang (12); tra gli sloveni, oltre a Doncic, da segnalare i 11 punti di Prepelic.

A seguito della sconfitta, Gian Marco Pozzecco ha rassegnato le dimissioni da allenatore della nazionale italiana, chiudendo la sua esperienza come coach azzurro.