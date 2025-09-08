Serie C, girone C: risultati della terza giornata e anticipazioni sulla quarta

La terza giornata del girone C di Serie C ha visto diverse partite con protagoniste le squadre pugliesi. Il Monopoli ha subito una pesante sconfitta contro il Catania al “Massimino-Cibali”: nel primo tempo al 24’ Ierardi porta in vantaggio i siciliani, mentre nella ripresa Cicerelli (33’), Aloi (39’) e Lunetta (95’) fissano il punteggio sul 4-0. Il Monopoli resta settimo con 4 punti.

Il Casarano ha battuto il Benevento 1-0 grazie all’autorete di Pierozzi al 35’ del secondo tempo, salendo a 4 punti in classifica. Al “Monterisi”, il Cerignola ha vinto 3-1 contro il Siracusa: dopo il vantaggio iniziale di Pacciardi (7’ del secondo tempo) per i siciliani, gli ofantini hanno ribaltato il match con Cuppone (14’), Emmausso (21’) e ancora Cuppone (91’), portandosi al quinto posto con 5 punti.

L’Altamura ha superato la Cavese 2-1: i murgiani passano in vantaggio al 42’ con Simone, subiscono il pareggio di Fella al 21’ del secondo tempo, ma nel recupero Curcio (96’) regala la vittoria. L’Altamura è dodicesima con 3 punti.

Per la quarta giornata di andata, il Monopoli sfiderà venerdì 12 settembre alle 20.30 il Cerignola al “Veneziani”, il Casarano giocherà sabato 13 settembre alle 17.30 contro il Picerno al “Curcio”, mentre l’Altamura affronterà domenica 14 settembre alle 15 l’Atalanta Under 23 a Caravaggio.