Fasano: il baby gorilla dello ZooSafari cerca un nome, è femmina!

FASANO – È nata ad agosto allouna nuova piccola ospite: una femminuccia di gorilla, già amatissima per la sua tenerezza e vivacità. Ora il parco lancia un appello a tutti gli amanti degli animali: serve un nome per la piccola gorilla.

“Finalmente possiamo confermare che il nostro piccolo di gorilla è una femmina – si legge sulla pagina Facebook del parco –. Ora abbiamo bisogno del vostro aiuto per la scelta del nome. Per continuare la tradizione di famiglia, proprio come mamma Tamani e i suoi fratelli Tonka e Thabo, potrebbe iniziare con la lettera ‘T’. Scatenate tutto il vostro amore”.

I visitatori e gli utenti dei social sono invitati a proporre idee creative e affettuose per dare un’identità alla nuova arrivata, proseguendo così la tradizione dei nomi in famiglia.

La nascita della piccola gorilla rappresenta un momento di grande gioia per lo ZooSafari, che continua a impegnarsi nella conservazione delle specie e nella sensibilizzazione dei visitatori sul rispetto della fauna.