Federica Pento, la voce che incanta: fra successi e nuove tappe





​Un'onda di energia e passione. Federica Pento, cantautrice abruzzese dal talento cristallino, sta vivendo un periodo di grande fermento artistico, scandito da concerti emozionanti e progetti futuri che promettono scintille.

​L'ultimo successo ha risuonato a Scafa, dove l'artista si è esibita in un concerto memorabile. La serata è stata un vero e proprio viaggio musicale attraverso la storia della musica italiana, con Federica che ha saputo rivisitare brani iconici, dai classici senza tempo alle hit più recenti, regalandogli un tocco unico e personale. A chiudere il concerto, un momento di pura magia: l'interpretazione di "Io vivrò (senza te)", il suo cavallo di battaglia con cui in passato ha conquistato il prestigioso premio "la più brava d'Italia" in rappresentanza della sua amata regione, l'Abruzzo.

​Ma la musica non si ferma e il prossimo appuntamento è già in agenda. L'11 settembre, Federica Pento sarà ospite d'eccezione al Serena Majestic di Montesilvano. L'artista si esibirà nell'incantevole anfiteatro all'aperto, un luogo suggestivo e perfetto per accogliere la sua voce potente ed espressiva.

​Con una capacità rara di reinterpretare i brani e una presenza scenica che cattura l'attenzione, Federica Pento si conferma una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano, capace di unire il rispetto per la tradizione a una continua ricerca di nuove sonorità.