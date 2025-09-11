Gratta e Vinci, pioggia di vincite in Puglia: oltre 900.000 euro in quattro città

BARI - Settembre da incorniciare per la Puglia, dove il Gratta e Vinci ha regalato vincite per un totale superiore a 900.000 euro, trasformando l’estate di diversi fortunati giocatori.

Il premio più alto è stato centrato a Foggia, dove un giocatore ha acquistato un biglietto de Il Miliardario New presso la ricevitoria di via Vittime Civili 63/65, portando a casa 500.000 euro.

La fortuna ha poi sorriso a Racale, in provincia di Lecce: il Gratta e Vinci Doppia Sfida Small, acquistato in via Arezzo 9, ha regalato 200.000 euro.

Sempre nel foggiano, ad Apricena, un altro giocatore ha vinto 100.000 euro con Super Numerissimi presso la ricevitoria di via Piave 6.

Infine, a Locorotondo, in provincia di Bari, il biglietto Un’Estate al Mare Mini, acquistato in via Alberobello 176, ha fruttato 100.000 euro.

Queste vincite, segnalate da Agimeg, confermano la Puglia come terra di fortuna per i giocatori del Gratta e Vinci, con premi importanti distribuiti lungo tutta la regione.