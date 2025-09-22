Fedez, il ritorno live che chiude un cerchio





MILANO - A dieci anni dal suo storico debutto al Mediolanum Forum di Assago, Fedez è salito sullo stesso palco con due date, 19 e 20 settembre 2025, che hanno segnato il suo ritorno live dopo sei anni di assenza. Un ritorno che non è solo un concerto, ma la celebrazione di un percorso che ha portato il rap italiano dagli spazi underground ai grandi palchi, trasformandolo in un’esperienza immersiva anche dal punto di vista tecnologico.

Dieci anni fa quel primo Forum aveva stupito tutti: un rapper che portava per la prima volta un palco al centro dell’arena, con un’idea di show tipica delle star internazionali. Quello del 2015 è stato il tour che ha consacrato Fedez come performer: uno “show concettuale di stampo internazionale”, che ha messo in evidenza l’imponente struttura scenica e l’energia travolgente dell’artista. Il Pop-Hoolista Tour ha confermato il suo status di star dei live italiani. Dopo il successo di quel tour, Fedez ha continuato a costruire il suo percorso live con tappe che hanno segnato la storia del rap italiano.

2017-2018 – Comunisti col Rolex.

Il tour che ha portato Fedez e J-Ax in tutta Italia, culminando con la tappa evento a San Siro. Fedez è stato, al tempo, il più giovane artista italiano a esibirsi nello stadio, con uno spettacolo tra rap e pop capace di unire fan di generazioni diverse.

2019 – Paranoia Airlines Tour.

Qui Fedez ha spinto ancora di più sull’innovazione tecnologica: un cubo con scenografie immersive, effetti visivi, luci e strutture all’avanguardia. Il tour ha trasformato ogni concerto in un’esperienza multisensoriale, confermando la capacità dell’artista di innovare continuamente il panorama live in Italia.

2025 – Il Ritorno a Casa, 19 e 20 settembre al Forum.

Due date-evento che hanno celebrato i dieci anni dal primo Forum. Un palco rettangolare a 360° completamente coperto di LED, tecnologie immersive e una scenografia centrale hanno creato un’atmosfera unica, accogliendo un pubblico complessivo di oltre 25 mila persone. Un legame con i fan che Fedez ha saputo rinnovare, confermando la sua capacità di emozionare e stupire anche dopo 6 anni di assenza dalla scena live.

La cura tecnologica che già si vedeva nel Pop-Hoolista Tour è diventata la cifra stilistica delle produzioni live dell’artista. Dal Pop-Hoolista Tour al Ritorno a Casa, passando per Comunisti col Rolex e Paranoia Airlines, Fedez ha saputo innalzare continuamente lo standard dei live italiani.

Il Forum 2025 non è stato solo un anniversario, è la conferma che Fedez rimane una delle figure più innovative e amate della musica italiana, capace di unire generazioni diverse sotto le luci di uno spettacolo memorabile.