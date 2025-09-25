Foggia, arresti DDA per il duplice omicidio Ferrelli-Petrella: Gatta celebra la sinergia dello Stato

FOGGIA – Gli arresti eseguiti questa mattina dalla Squadra Mobile di Foggia e da Sisco di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, riguardano due persone accusate delavvenuto nel 2017.

Nicola Gatta, ex presidente della Provincia di Foggia e attuale responsabile unico del CIS Capitanata, ha sottolineato come l’operazione rafforzi la fiducia nella macchina dello Stato: “La sinergia tra forze dell’ordine, magistratura, collaboratori di giustizia e cittadini porta risultati concreti. Liberare il territorio dalla criminalità significa favorirne lo sviluppo e consentire innovazione”.

Gatta ha evidenziato l’importanza dei collaboratori di giustizia e delle attività di intelligence propedeutiche ai grandi blitz, ricordando che oltre il 90% delle estorsioni denunciate porta all’arresto dei responsabili. L’operazione odierna rappresenta un passo significativo nella lotta alla criminalità organizzata nella provincia di Foggia.