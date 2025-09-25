Napoli–Bari, completato lo scavo della Galleria San Lorenzo: avanzamento al 87%

SAN LORENZO MAGGIORE – Completato lo, lunga 1.650 metri, nell’ambito della nuova linea ferroviaria. Si tratta della seconda galleria più lunga del lotto Telese–Vitulano e deldopo Reventa, Limata e Ponte.

L’intero progetto ha raggiunto l’87% di avanzamento degli scavi e prevede complessivamente 145 km di tracciato, con 15 gallerie, 25 viadotti e 20 stazioni. I lavori sono affidati al Consorzio Telese Scarl (Ghella, Itinera, Salcef e Coget Impianti), sotto la direzione di Italferr e Rete Ferroviaria Italiana, con un investimento superiore a 500 milioni di euro.

La linea AV/AC Napoli–Bari, parte del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia–Mediterraneo e finanziata anche con fondi PNRR, punta a migliorare collegamenti, tempi di viaggio e infrastrutture nel Sud Italia, coinvolgendo le comunità locali attraverso il progetto “Cantieri Parlanti” del Gruppo FS Italiane.