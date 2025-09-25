Taranto, salvato un uomo sul parapetto della Rotonda del Lungomare

TARANTO - Attimi di paura ieri mattina a, quando un uomo ha scavalcato la ringhiera della Rotonda del Lungomare e si è seduto sul parapetto esterno, minacciando di lanciarsi nel vuoto.

Allertati da una segnalazione, sono intervenuti gli agenti del Commissariato Borgo e della Squadra Volante. Un poliziotto in abiti civili, avvicinandosi con dialogo empatico, ha guadagnato la fiducia dell’uomo, sedendosi accanto a lui oltre la ringhiera. Subito dopo, i colleghi della Volante lo hanno afferrato e riportato in sicurezza.

L’uomo, scosso ma illeso, è stato affidato ai familiari presenti sul posto. La Questura ha sottolineato che il tempestivo intervento ha evitato un tragico gesto.