Foggia, chat aziendale del Policlinico usata per propaganda politica: il Pd nel mirino

FOGGIA – Polemica al Policlinico di Foggia dopo la diffusione di un messaggio politico all’interno di una chat aziendale destinata al personale ospedaliero. La vicenda riguarda la dirigente infermieristica, accusata di aver condiviso contenuti a favore del, invitando il personale a partecipare a un appuntamento elettorale con il leader locale Raffaele Piemontese e il candidato governatore di centrosinistra, Antonio Decaro.

A sollevare la questione è stato il consigliere regionale Napoleone Cera, che ha definito la condotta della dirigente “inaccettabile”. Secondo Cera, l’uso di canali aziendali per finalità politiche viola i principi di imparzialità della pubblica amministrazione e potrebbe compromettere la libertà di pensiero dei lavoratori.

“Chi lavora ogni giorno in corsia non ha bisogno di capi-partito travestiti da dirigenti, ma di persone concentrate sui problemi veri: turni massacranti, carenze di organico e condizioni di lavoro sempre più difficili”, ha affermato il consigliere, invitando la direzione generale a intervenire tempestivamente per ripristinare la neutralità e tutelare il personale.

La vicenda ha aperto un dibattito sul confine tra attività politica e ruolo dirigenziale nella sanità pubblica, con particolare attenzione alla responsabilità dei dirigenti nel garantire trasparenza e imparzialità all’interno delle strutture ospedaliere.