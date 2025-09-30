Taranto, donna arrestata per danneggiamento e violazione delle prescrizioni: preso di mira l’ex marito

TARANTO – Una donna di 51 anni è stata arrestata dalla Polizia nel quartieredi Taranto, ritenuta responsabile di, oltre che di

L’episodio si è verificato nella tarda serata di lunedì 29 settembre, quando una segnalazione ha allertato le forze dell’ordine su una donna in forte agitazione che stava prendendo di mira un’auto parcheggiata. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti sul posto e hanno sorpreso la donna mentre colpiva il faro posteriore del veicolo, senza riuscire inizialmente a farla desistere.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’auto apparteneva all’ex marito della donna, residente in un condominio della zona. La tensione è salita ulteriormente quando alcuni familiari dell’uomo hanno cercato di affrontarla in strada, rendendo necessario l’intervento di un secondo equipaggio del Commissariato Borgo per riportare la calma.

La donna, ancora in preda a forte agitazione, è stata affidata alle cure del 118 e trasportata in pronto soccorso. Le verifiche hanno inoltre evidenziato che era già sottoposta a un divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex coniuge, disposto in seguito a numerose denunce presentate dall’uomo.

Al termine degli accertamenti, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria. Dopo le dimissioni dall’ospedale, la 51enne è stata arrestata e posta ai domiciliari.