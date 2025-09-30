Grave incidente stradale a Corato: 20enne in Rianimazione dopo una caduta in moto
CORATO – Momenti di paura questa mattina lungo la SP231 a Corato, dove un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente sull’asfalto.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono serie: il 20enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove i medici stanno monitorando costantemente il suo stato di salute.
I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità o fattori che abbiano contribuito alla caduta, come la velocità o le condizioni del manto stradale.
Tags: CRONACA