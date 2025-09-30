Grave incidente stradale a Corato: 20enne in Rianimazione dopo una caduta in moto

CORATO – Momenti di paura questa mattina lungo laa Corato, dove un giovane diè rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono serie: il 20enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove i medici stanno monitorando costantemente il suo stato di salute.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità o fattori che abbiano contribuito alla caduta, come la velocità o le condizioni del manto stradale.