Foggia, incidente mortale nella notte: 22enne perde la vita

FOGGIA - Tragedia nella notte a Foggia. Un giovane di 22 anni è morto intorno alle 2.30 in seguito a un grave incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Lucera e viale Candelaro.

Il ragazzo era alla guida di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’autovettura condotta da una donna. L’impatto è stato violentissimo: il centauro è deceduto sul colpo, nonostante i tempestivi soccorsi.

Ferite, ma non in pericolo di vita, la conducente della vettura e la passeggera che viaggiava sulla moto insieme alla vittima. Entrambe sono state trasportate in ospedale dal 118 per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato i rilievi e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.