Taranto, boato nella notte: incidente in via Cesare Battisti, tre auto coinvolte

TARANTO – Attimi di paura nella notte tra sabato e domenica a Taranto, quando un forte boato ha svegliato i residenti di via Cesare Battisti, all’altezza di via Zara, poco dopo le 2.

Secondo una prima ricostruzione, un’Alfa Romeo, che procedeva presumibilmente a velocità sostenuta, avrebbe perso il controllo finendo contro due vetture in transito, una Toyota e una Suzuki. L’impatto è stato violento e ha provocato ingenti danni ai mezzi.

Il conducente dell’Alfa Romeo, rimasto ferito con lievi escoriazioni, è stato soccorso dal 118 e trasferito in ospedale per accertamenti. Sul posto sono giunti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, rimasta rallentata per diverso tempo.

L’episodio ha riacceso le preoccupazioni dei residenti, che denunciano da tempo la pericolosità della strada e la presenza di auto che sfrecciano a forte velocità, anche nelle ore notturne. Da più parti arriva la richiesta di intensificare i controlli e garantire una maggiore presenza delle pattuglie per prevenire incidenti simili.