Ostuni, 74enne travolta e uccisa: indagato un 61enne per omicidio stradale

OSTUNI - Tragedia ieri pomeriggio a, dove una donna di, è stata investita e ha perso la vita.

Alla guida dell’auto che l’ha travolta c’era un uomo di 61 anni, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Per lui è scattata un’indagine con l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata colpita mentre attraversava la strada. Subito soccorsa, è stata rianimata sul posto dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Durante il trasporto in ospedale, la 74enne è deceduta.

Sulla dinamica dell’incidente indagano gli agenti del commissariato di Ostuni, che hanno effettuato i rilievi per accertare con precisione la successione dei fatti e stabilire eventuali responsabilità.

La notizia ha scosso profondamente la comunità ostunese, dove la vittima era molto conosciuta.